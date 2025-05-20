В ВСУ рассказали о наступлении российских войск на покровском направлении

Боец ВСУ с позывным Мучной: ВС РФ продвигаются у Котлино, Удачного и Лысовки

Вооруженные силы (ВС) России проводят успешные атаки на стыке Котлино и Удачного, а также продвигаются в районе Лысовки. О наступлении российских войск рассказал в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

«Сейчас противник накапливается в шахте восточнее и в самом Котлине, по сравнению с предыдущими днями их стало гораздо больше (...). Особую активность враг уделяет Удачному», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские военные при активной поддержке артиллерии также наступают на стыке между Даченским и Лысовкой.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал об уничтожении российскими бойцами переправы под Колесниковкой на купянском направлении. Он добавил, что также российскими войсками был зачищен участок железнодорожного полотна протяженностью 500 метров.