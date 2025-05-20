Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:52, 20 мая 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о наступлении российских войск на покровском направлении

Боец ВСУ с позывным Мучной: ВС РФ продвигаются у Котлино, Удачного и Лысовки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России проводят успешные атаки на стыке Котлино и Удачного, а также продвигаются в районе Лысовки. О наступлении российских войск рассказал в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

«Сейчас противник накапливается в шахте восточнее и в самом Котлине, по сравнению с предыдущими днями их стало гораздо больше (...). Особую активность враг уделяет Удачному», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские военные при активной поддержке артиллерии также наступают на стыке между Даченским и Лысовкой.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал об уничтожении российскими бойцами переправы под Колесниковкой на купянском направлении. Он добавил, что также российскими войсками был зачищен участок железнодорожного полотна протяженностью 500 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали вокруг звонка Путина Трампу

    Россияне бросились жаловаться на ипотеку

    Окоп с телами пытавшихся прорваться под Курск бойцов ВСУ сняли на видео

    Китай начал искать поддержку у бизнеса из Европы

    Депутат Рады обвинил офис Зеленского в образовании бюджетной дыры

    Российский боец СВО сбил украинский дрон и после ранения продолжил вести бой

    Каллас пожаловалась на отсутствие давления США на Россию

    Российские Т-90МС и УБИМ представят в Минске

    Россия резко нарастила закупки одного вида продукции из Южной Кореи

    Освободившимся из российских колоний пообещали помочь в сложной жизненной ситуации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости