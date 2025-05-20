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17:26, 20 мая 2025Экономика

Юникредитбанк прекратит долларовые платежи из России

Юникредитбанк в июне 2025-го прекратит долларовые платежи из России для физлиц
Вячеслав Агапов

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В июне 2025 года Юникредитбанк прекратит долларовые платежи из России для физлиц. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает газета «Ведомости».

Банк откажется от исходящих переводов в американской валюте из-за ограничений на стороне иностранного банка-корреспондента.

«По независящим от банка причинам с 26 мая все исходящие платежи в долларах будут осуществляться через итальянский UniCredit. После 6 июня исходящие переводы в долларах станут недоступны. Рекомендуем иметь альтернативные варианты для переводов», — пояснил оператор горячей линии.

С 26 мая новым банком-корреспондентом для платежей в долларах для Юникредитбанка станет итальянская материнская структура UniCredit S.p.A. По мнению независимого юриста Наталии Поправко, бывший партнер организации, JPMorgan Chase, мог отказаться от дальнейшего сотрудничества из-за давления регуляторов.

В апреле 2025-го власти Италии потребовали от интернет-банка UniCredit уйти из России. Как можно более скорый уход с российского рынка требуют в рамках сделки по поглощению UniCredit своего конкурента Banco BPM. Если банк затянет с сокращением присутствия в РФ, эту покупку грозят не одобрить.

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