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00:30, 20 мая 2025Из жизни

Загадочная туша аллигатора без головы и хвоста озадачила жителей одного города

CBS News: В США жители Флориды нашли в канале тушу аллигатора без головы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Жители города Кейп-Корал, штат Флорида, США, обнаружили в канале загадочную тушу аллигатора без головы и хвоста. Об этом сообщает CBS News.

Глория Бенен первой заметила мертвую рептилию возле своего понтонного катера. Сначала она почувствовала сильный рыбный запах, а потом увидела тушу, плавающую брюхом вверх. После звонка женщины специалисты из Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC) отправились на поиски аллигатора с собаками и нашли разлагающиеся останки на мелководье.

«У нас тут часто видят дельфинов и скатов, но аллигатор — впервые, да еще и в таком виде», — отметила Бенен. Местные жители считают, что обезглавленное животное могло стать жертвой браконьеров. Полиция ведет расследование инцидента. Пока причина смерти аллигатора остается неясной.

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