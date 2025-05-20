Загадочная туша аллигатора без головы и хвоста озадачила жителей одного города

CBS News: В США жители Флориды нашли в канале тушу аллигатора без головы

Жители города Кейп-Корал, штат Флорида, США, обнаружили в канале загадочную тушу аллигатора без головы и хвоста. Об этом сообщает CBS News.

Глория Бенен первой заметила мертвую рептилию возле своего понтонного катера. Сначала она почувствовала сильный рыбный запах, а потом увидела тушу, плавающую брюхом вверх. После звонка женщины специалисты из Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC) отправились на поиски аллигатора с собаками и нашли разлагающиеся останки на мелководье.

«У нас тут часто видят дельфинов и скатов, но аллигатор — впервые, да еще и в таком виде», — отметила Бенен. Местные жители считают, что обезглавленное животное могло стать жертвой браконьеров. Полиция ведет расследование инцидента. Пока причина смерти аллигатора остается неясной.

Ранее крокодил и аллигатор сошлись в схватке в национальном парке Эверглейдс в США. Соперники несколько раз сильно укусили друг друга, так что у обоих пошла кровь.