Захарова прокомментировала заявления Зеленского о санкциях против России

Захарова о словах Зеленского: Россия никогда не реагировала на ультиматумы

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против России. Об этом она заявила в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

«Вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть (...) наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня», — заявила Захарова.

По словам дипломата, Киев вместе с Евросоюзом объясняли подобные шаги стремлением к урегулированию. Захарова сказала, что Россия никогда не откликнется на ультиматумы.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия готова к контактам с Украиной. Она отметила, что стремление Киева к миру должно быть подкреплено реальными решениями с его стороны.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский анонсировал формирование постоянной национальной переговорной группы.