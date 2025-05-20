Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:38, 20 мая 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала заявления Зеленского о санкциях против России

Захарова о словах Зеленского: Россия никогда не реагировала на ультиматумы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против России. Об этом она заявила в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

«Вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть (...) наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня», — заявила Захарова.

По словам дипломата, Киев вместе с Евросоюзом объясняли подобные шаги стремлением к урегулированию. Захарова сказала, что Россия никогда не откликнется на ультиматумы.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия готова к контактам с Украиной. Она отметила, что стремление Киева к миру должно быть подкреплено реальными решениями с его стороны.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский анонсировал формирование постоянной национальной переговорной группы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    В России собрались продлить правила возврата валютной выручки

    Кандидатов в президенты Польши призвали подписать антиукраинскую декларацию

    Жительница Донецка пожаловалась на приезжающих в город мигрантов

    Россиянам рассказали о возможности законно списать долги за ЖКУ

    Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

    Суд изменил меру пресечения забиравшему миллионы рублей начальнику российского УФСИН

    Стала известна дата запуска миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

    Россиянку осудили за поджог АЗС под влиянием мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости