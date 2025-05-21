Диетолог указала на два ускоряющих старение продукта

Диетолог Моньино посоветовала для замедления старения отказаться от сахара

Диетолог Сандра Моньино заявила, что некоторые продукты ускоряют старение. Их она перечислила в беседе с изданием Vanitatis.

Прежде всего Моньино указала на необходимость отказа от сахара и рафинированной муки. «Люди, которые их употребляют, гораздо быстрее потеряют подвижность и станут прикованными к постели, чем те, кто лучше питается», ─ пояснила она.

По словам врача, правильное питание оказывает влияние не только на внешний вид человека, но и на его здоровье в целом. Для замедления старения врач посоветовала включать в рацион исключительно натуральные продукты, в состав которых входит большое количество белка, витаминов, кальция и других минералов. В заключение Моньино рекомендовала добавить к правильному питанию физические упражнения.

Ранее диетолог Кристина Баррантес рассказала, как преодолеть тягу к сладкому во время похудения. По ее словам, в такие моменты стоит съесть горсть орехов.