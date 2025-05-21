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12:25, 21 мая 2025Мир

Глава МИД Венгрии призвал ЕС не мешать Украине договориться с США и Россией

Сийярто: ЕС не должен мешать сложным переговорам Украины, России и США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский союз (ЕС), оказавшийся в стороне от украинского урегулирования, не должен мешать чрезвычайно сложным переговорам Украины, России и США. С таким призывом выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Будапешт поддерживает мирные усилия для завершения конфликта. «Именно поэтому мы призываем Брюссель и европейских политических лидеров не препятствовать успеху мирных переговоров», — заявил он на встрече с коллегами из стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Сийярто указал, Венгрия выступает против разделения мира на военно-политические блоки и намерена стать «мостом между Западом и Востоком».

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что лидеры европейских стран оттягивают момент заключения мира на Украине из опасений ответственности. Министр иностранных дел республики пояснил, что неверная стратегия ряда европейских политиков создала проблемы в повседневной жизни граждан их стран, а окончание конфликта «будет иметь последствия для этих политиков».

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