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09:40, 21 мая 2025Ценности

Ирина Шейк снялась в крошечном бикини для модного бренда

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в крошечном бикини для Calzedonia
Мария Винар

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном купальнике для итальянского модного бренда Calzedonia. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 39-летняя манекенщица продемонстрировала фигуру в атласном бикини розово-красного цвета, который состоял из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Кроме того, она позировала перед камерой в черных резиновых сапогах и с массивными серьгами в виде перьев.

Поклонники оценили снимки знаменитости в комментариях под публикацией. «Роскошная», «Самая красивая», «Ты потрясающая», «Естественная красота», «Что же ты творишь, Ира», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что лучшая подруга Ирины Шейк, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл вышла в свет в откровенном образе.

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