Лучшая подруга Ирины Шейк вышла в свет в прозрачном платье

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в черном прозрачном платье со шлейфом, сквозь которое просвечивалось обнаженное тело. При этом она отказалась от нижнего белья. Вдобавок звезде распустила волосы и нанесли мейкап в нюдовых оттенках.

В апреле лучшая подруга Ирины Шейк снялась топлес. Она предстала перед камерой, опираясь спиной на кресло и прикрывая обнаженную грудь рукой.