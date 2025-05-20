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07:02, 20 мая 2025Ценности

Лучшая подруга Ирины Шейк вышла в свет в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в черном прозрачном платье со шлейфом, сквозь которое просвечивалось обнаженное тело. При этом она отказалась от нижнего белья. Вдобавок звезде распустила волосы и нанесли мейкап в нюдовых оттенках.

В апреле лучшая подруга Ирины Шейк снялась топлес. Она предстала перед камерой, опираясь спиной на кресло и прикрывая обнаженную грудь рукой.

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