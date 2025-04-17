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12:51, 17 апреля 2025Ценности

Лучшая подруга Ирины Шейк снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @pat_boguslawski

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 9,3 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк снялась топлес. Она предстала перед камерой, опираясь спиной на кресло и прикрывая обнаженную грудь рукой. При этом 34-летняя знаменитость надела черные кожаные брюки с ремнем и отказалась от макияжа.

Известно, что автором данного кадра стал хореограф родом из Польши Пат Богуславский.

В марте Ирину Шейк сняли топлес во время подготовки к карнавалу в Бразилии.

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