Лучшая подруга Ирины Шейк снялась топлес

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 9,3 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк снялась топлес. Она предстала перед камерой, опираясь спиной на кресло и прикрывая обнаженную грудь рукой. При этом 34-летняя знаменитость надела черные кожаные брюки с ремнем и отказалась от макияжа.

Известно, что автором данного кадра стал хореограф родом из Польши Пат Богуславский.

В марте Ирину Шейк сняли топлес во время подготовки к карнавалу в Бразилии.