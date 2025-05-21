Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:14, 21 мая 2025КультураЭксклюзив

Никас Сафронов заявил об отголосках Кандинского в единственной картине Паши Техника

Никас Сафронов заявил об отголосках Кандинского в картине Паши Техника
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Картину рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) мог купить поклонник музыканта, допустил художник Никас Сафронов. О продаже работы Техника за миллионы рублей он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Паша был достаточно известным человеком. Продается скорее больше его имя, чем картина. Картина простая. Отголоски [художника] Миро Хуана, где-то даже [художника Василия] Кандинского. Написана в соавторстве с художником-профессионалом. Скорее всего, купил ее поклонник или его друг, который решил таким способом почтить память своего товарища», — предположил Сафронов.

Возможно, работа попала в точку, и ее купил человек, который захотел напомнить о том, что Паша Техник много сделал для современного мира, для современной молодежи

Никас Сафроновхудожник

Художник отметил, что часто продается не искусство, а имена авторов или пиар-стратегия, связанная с той или иной работой. Например, по его словам, к таким произведениям можно отнести «Черный квадрат» художника Казимира Малевича, банан, приклеенный скотчем, который был съеден сразу после продажи, и проданный пустой белый холст, даже не загрунтованный.

«Я рад, что картину Паши приобрели, что его имя вспоминают, надеюсь, только с добротой. Он был позитивным человеком. Я с ним, к сожалению, был только коротко знаком. Мне Паша всегда был симпатичен. Он проявлял интерес к искусству, был на моей выставке в Питере, поддержал ее. Жалко, что он не сможет воспользоваться этими деньгами», — заключил Сафронов.

Ранее единственную картину, написанную рэпером Пашей Техником в соавторстве с художником Игорем Исполиным, продали на выставке RAF в Санкт-Петербурге. Покупателем произведения современного искусства под названием «Легенда» стал Дмитрий Князев. Он приобрел работу Техника за 126 500 долларов (около 10 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Стало известно о новом эпизоде жестокости боевиков «Азова»

    Иностранная модель появилась в Каннах в платье российского бренда

    Врач назвал признаки опущения внутренних органов

    Назван связанный с предпочтениями в еде малоизвестный признак слабоумия

    Большую часть запасов российской нефти назвали нерентабельной

    Связь между ценами на товары в России и стоимостью логистики объяснили

    17-летнего Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью

    ФСБ задержала членов ОПГ 010 за покушение и вымогательство 10 миллионов рублей

    Акции «Газпрома» загадочно взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости