Никас Сафронов заявил об отголосках Кандинского в единственной картине Паши Техника

Никас Сафронов заявил об отголосках Кандинского в картине Паши Техника

Картину рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) мог купить поклонник музыканта, допустил художник Никас Сафронов. О продаже работы Техника за миллионы рублей он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Паша был достаточно известным человеком. Продается скорее больше его имя, чем картина. Картина простая. Отголоски [художника] Миро Хуана, где-то даже [художника Василия] Кандинского. Написана в соавторстве с художником-профессионалом. Скорее всего, купил ее поклонник или его друг, который решил таким способом почтить память своего товарища», — предположил Сафронов.

Возможно, работа попала в точку, и ее купил человек, который захотел напомнить о том, что Паша Техник много сделал для современного мира, для современной молодежи Никас Сафронов художник

Художник отметил, что часто продается не искусство, а имена авторов или пиар-стратегия, связанная с той или иной работой. Например, по его словам, к таким произведениям можно отнести «Черный квадрат» художника Казимира Малевича, банан, приклеенный скотчем, который был съеден сразу после продажи, и проданный пустой белый холст, даже не загрунтованный.

«Я рад, что картину Паши приобрели, что его имя вспоминают, надеюсь, только с добротой. Он был позитивным человеком. Я с ним, к сожалению, был только коротко знаком. Мне Паша всегда был симпатичен. Он проявлял интерес к искусству, был на моей выставке в Питере, поддержал ее. Жалко, что он не сможет воспользоваться этими деньгами», — заключил Сафронов.

Ранее единственную картину, написанную рэпером Пашей Техником в соавторстве с художником Игорем Исполиным, продали на выставке RAF в Санкт-Петербурге. Покупателем произведения современного искусства под названием «Легенда» стал Дмитрий Князев. Он приобрел работу Техника за 126 500 долларов (около 10 миллионов рублей по нынешнему курсу).