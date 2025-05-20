Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

Картину рэпера Паши Техника продали на аукционе за 10 миллионов рублей

Единственную картину, написанную рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев) продали на выставке RAF, проходящей в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из публикаций участников мероприятия в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Покупателем произведения современного искусства под названием «Легенда» стал Дмитрий Князев, который приобрел работу Техника за 126 500 долларов (около 10 миллионов рублей по нынешнему курсу). Картина была создана Пашей в соавторстве с художником Игорем Исполиным. Сообщается, что картина должна была стать частью целой серии работ, но так и осталась единственной.

Ранее полотно хранилось в частной коллекции Исполина и выставлялось в качестве моноэкспозиции.

В мае стало известно, что стриминг-сервис Okko приступил к созданию документального фильма «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Картина расскажет о пути артиста в музыке и истоках его популярности.