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15:06, 20 мая 2025Культура

Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

Картину рэпера Паши Техника продали на аукционе за 10 миллионов рублей
Андрей Шеньшаков

Кадр: Инфо24 | Info24.ru

Единственную картину, написанную рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев) продали на выставке RAF, проходящей в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из публикаций участников мероприятия в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Покупателем произведения современного искусства под названием «Легенда» стал Дмитрий Князев, который приобрел работу Техника за 126 500 долларов (около 10 миллионов рублей по нынешнему курсу). Картина была создана Пашей в соавторстве с художником Игорем Исполиным. Сообщается, что картина должна была стать частью целой серии работ, но так и осталась единственной.

Ранее полотно хранилось в частной коллекции Исполина и выставлялось в качестве моноэкспозиции.

В мае стало известно, что стриминг-сервис Okko приступил к созданию документального фильма «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Картина расскажет о пути артиста в музыке и истоках его популярности.

Вот это да!
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