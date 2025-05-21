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08:40, 21 мая 2025Бывший СССР

Командира лагеря спецназа ВСУ отстранили после удара российского «Искандера»

Гончаренко: Командир лагеря спецназа в Шостке отстранен после удара «Искандера»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Командира лагеря подготовки спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенного в районе населенного пункта Шостка Сумской области, отстранили после того, как ВС России ударили по нему российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

Нардеп привел официальное заявление НГУ (Национальной гвардии Украины) по трагедии на полигоне, согласно которой шесть военных не выжили, еще десять человек получили ранения.

Гончаренко выразил надежду, что на одном отстранении командира лагеря история не закончится. «Это преступление», — подчеркнул он.

По данным Минобороны России, в результате удара «Искандером» по украинскому полигону в Сумской области было уничтожено около 70 украинских военнослужащих, в частности, 20 инструкторов. Момент поражения лагеря засняли на видео.

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