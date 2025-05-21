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11:16, 21 мая 2025Экономика

Назван способ узнать о забытых банковских счетах

Экономист Бадалов: О забытых банковских счетах можно узнать через ФНС
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россияне могут узнать о забытых или невостребованных счетах в банке через Федеральную налоговую службу (ФНС). Об этом способе рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов, его слова приводит РИА Новости.

По словам экономиста, такие счета граждан являются для банков бесплатными пассивами. На забытых счетах могут лежать от нескольких рублей до десятков тысяч — они остаются на счетах умерших, уехавших из страны или находящихся в местах лишения свободы граждан. Эти деньги можно использовать, не выплачивая проценты клиентам.

В масштабах банковской системы объемы средств на забытых счетах могут достигать сотни миллиардов рублей. При этом организации могут вводить комиссии за их обслуживание и постепенно списывать эти средства. Узнать, есть ли у вас невостребованный счет, можно с помощью ФНС — в ведомство стекаются данные из банков и инвестиционных компаний, добавил Бадалов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин.обратил внимание, что некоторые банки меняют условия пользования счетами и картами, не спрашивая согласия клиентов. По его словам, кредитные организации вводят комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тариф на обслуживание, а также поднимают процентные ставки по кредитным продуктам. В итоге жителям РФ приходится через суд добиваться отмены таких решений.

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