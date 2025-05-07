Володин раскритиковал банки за изменение условий пользования счетами

Володин: Банки меняют условия пользования счетами, не спрашивая мнения клиентов

От россиян начали поступать сигналы, что некоторые банки меняют условия пользования счетами и картами, не спрашивая согласия клиентов. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, кредитные организации вводят комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тариф на обслуживание, а также поднимают процентные ставки по кредитным продуктам. В итоге жителям РФ приходится через суд добиваться отмены таких решений.

В связи с этим Володин напомнил, что закон запрещает банкам в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия. Кроме того, они обязаны раскрывать все условия получения заемных денег и предупреждать о рисках.

Ранее российский регулятор составил рейтинг банков по объему обоснованных жалоб клиентов на процедуру кредитования. А в конце осени прошлого года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала отслеживать попытки банков навязать лишние услуги жителям России.