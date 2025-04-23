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19:47, 23 апреля 2025Экономика

Банк России назвал лидеров среди банков по числу жалоб клиентов

ЦБ составил ренкинг банков по числу обоснованных жалоб клиентов на кредитование
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Центробанк впервые составил ренкинг банков по объему обоснованных жалоб на процедуру кредитования, место в котором зависит от числа обращений на 100 тысяч клиентов. Список организаций опубликован на сайте регулятора.

Лидерами стали «УБРиР», банки «Синара» и «Ак Барс», Тойота банк, «Уралсиб», Экспобанк, Локо-банк, банк «Левобережный», ДОМ.РФ и Азиатско-Тихоокеанский банк. Исследование касалось жалоб на кредиты, которые поступили в ЦБ в 2024 году. Регулятор планирует публиковать такой ренкинг ежегодно.

Ранее стало известно, что в условиях высокой ключевой ставки и падения выдачи кредитов банки изменили отношение к клиентам, которые пользуются кредитными картами слишком аккуратно и не платят проценты. Им начали сокращать лимиты и блокировать операции.

В частности, зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес объяснил, что в его банке подход пересмотрели прошлой осенью, и такой шаг стал не единичным. По его словам, не обращать внимание на клиентов, не приносящих доход, можно было при более благоприятных условиях на рынке, а теперь ситуация меняется.

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