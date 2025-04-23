Банк России назвал лидеров среди банков по числу жалоб клиентов

ЦБ составил ренкинг банков по числу обоснованных жалоб клиентов на кредитование

Центробанк впервые составил ренкинг банков по объему обоснованных жалоб на процедуру кредитования, место в котором зависит от числа обращений на 100 тысяч клиентов. Список организаций опубликован на сайте регулятора.

Лидерами стали «УБРиР», банки «Синара» и «Ак Барс», Тойота банк, «Уралсиб», Экспобанк, Локо-банк, банк «Левобережный», ДОМ.РФ и Азиатско-Тихоокеанский банк. Исследование касалось жалоб на кредиты, которые поступили в ЦБ в 2024 году. Регулятор планирует публиковать такой ренкинг ежегодно.

Ранее стало известно, что в условиях высокой ключевой ставки и падения выдачи кредитов банки изменили отношение к клиентам, которые пользуются кредитными картами слишком аккуратно и не платят проценты. Им начали сокращать лимиты и блокировать операции.

В частности, зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес объяснил, что в его банке подход пересмотрели прошлой осенью, и такой шаг стал не единичным. По его словам, не обращать внимание на клиентов, не приносящих доход, можно было при более благоприятных условиях на рынке, а теперь ситуация меняется.