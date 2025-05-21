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20:25, 21 мая 2025Силовые структуры

Обвиняемых в хищении почти миллиарда рублей на оборонзаказе отправили под стражу

Суд арестовал фигурантов дела о хищениях почти ₽1 млрд на подшипниковом заводе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Топ-менеджмент российского завода заподозрили в хищении миллиарда на оборонзаказе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Суд заключил под стражу бывшего директора по экономике и финансам «Десятого подшипникового завода» («10-ГПЗ») и ряд других фигурантов по делу о хищении почти миллиарда рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В СИЗО оказались экс-директор Николай Борисов, начальник 547-го военного представительства Министерства обороны Андрей Сухомлин, а также граждане Кулешов и Волков. В отношении гендиректора завода Александра Дьяченко и гражданина Захарцова мера пресечения пока не избрана.

Всем шестерым вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год они похитили из бюджета более 800 миллионов рублей путем необоснованного завышения цен на продукцию по договору с «10-ГПЗ». Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что махинации с хищением более миллиарда рублей вскрылись на трех подшипниковых заводах: «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону, «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде и «ГПЗ-2 Тверь».

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