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19:51, 21 мая 2025Ценности

Певица Бьянка снялась топлес после пластики

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) снялась полуголой после пластики. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница сфотографировалась в зеркало топлес, прикрыв оголенную грудь волосами. При этом от макияжа и аксессуаров знаменитость отказалась.

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Известно, что Бьянка уменьшила грудь посредством хирургического вмешательства, поскольку шестой размер мешал ее физической активности. По словам певицы, она осталась довольна работой врача.

В апреле Бьянка также похвасталась результатами пластики на фото в бикини. Исполнительница разместила серию снимков, на которых показала фигуру после операции по уменьшению груди.

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