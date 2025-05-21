Появились подробности о боях в граничащем с Россией украинском регионе

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 210 бойцов в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 210 бойцов в Сумской области. Эти и другие подробности о ситуации в граничащем с Россией украинском регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны», — говорится в сообщении.

Бои проходили в районах населенных пунктов Бессаловка, Садки, Павловка, Варачино, Мирополье, Пролетарское, Яблоновка и Могрица. Помимо живой силы украинские войска лишились двух танков, девяти автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, склада с боеприпасами и американской гаубицы М777.

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