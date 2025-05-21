Названы особенности атаковавших Россию беспилотников и места их запуска

Shot: Массово атаковавшие РФ дроны произведены кустарно, их запускали из Одессы

Установлена одна из особенность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), массово выпущенных по России в ночь на 21 мая. На нее указал Telegram-канал Shot.

По его сведениям, около половины из 127 атаковавших Россию дронов были произведены кустарно. Такие летательные аппараты отличаются компактными для дальнобойных БПЛА размерами — размах их крыла составляет от 1,5 до 2 метров, отмечает канал. При этом недостаток фрагментов после отражения атаки не позволяет говорить о конкретных моделях, уточняется в публикации.

Канал утверждает, что дроны были запущены с территории Сумской, Днепропетровской и Одесской областей. Их целями якобы были промышленные предприятия и морские порты.

Одним из регионов, подвергшихся атаке украинских дронов утром 21 мая, стала Орловская область. Глава региона Андрей Клычков сообщил, что над областью было перехвачено 16 БПЛА.