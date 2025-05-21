Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 21 мая 2025Россия

Названы особенности атаковавших Россию беспилотников и места их запуска

Shot: Массово атаковавшие РФ дроны произведены кустарно, их запускали из Одессы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Установлена одна из особенность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), массово выпущенных по России в ночь на 21 мая. На нее указал Telegram-канал Shot.

По его сведениям, около половины из 127 атаковавших Россию дронов были произведены кустарно. Такие летательные аппараты отличаются компактными для дальнобойных БПЛА размерами — размах их крыла составляет от 1,5 до 2 метров, отмечает канал. При этом недостаток фрагментов после отражения атаки не позволяет говорить о конкретных моделях, уточняется в публикации.

Канал утверждает, что дроны были запущены с территории Сумской, Днепропетровской и Одесской областей. Их целями якобы были промышленные предприятия и морские порты.

Одним из регионов, подвергшихся атаке украинских дронов утром 21 мая, стала Орловская область. Глава региона Андрей Клычков сообщил, что над областью было перехвачено 16 БПЛА.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приехал в Курскую область впервые с момента ее освобождения и порассуждал об идиотах в ВСУ. О чем еще говорил президент?

    Похитившая 10 миллионов экс-ректор российского вуза стала фигуранткой еще одного дела

    Путин наградил вывозившего жителей из-под обстрелов курского чиновника

    В Казахстане высказались о позиции Украины по атакам на объекты КТК

    Задержание собиравшего информацию о российских ПВО украинского агента показали на видео

    Китай выступил против новых антироссийских санкций ЕС

    Россиянам назвали способ правильно спать днем

    В США заявили о дипломатической победе Путина в разговоре с Трампом

    ФСБ раскрыла аферу с гособоронзаказом на подшипниковых заводах России

    Заемщики в России стали хуже справляться с долгами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости