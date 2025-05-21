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08:14, 21 мая 2025Россия

Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию после перехвата 127 дронов

Минобороны: Силы ПВО сбили 32 дрона над Брянской, Орловской и Курской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки атак на Россию после того, как выпустили 127 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытки атаки были предприняты в период с четырех до восьми утра по московскому времени. В этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 летательных аппарата ВСУ.

Больше всего дронов — 16 — сбили над Орловской областью, еще 10 перехватили над Брянской, 6 — над Курской областями. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 21 мая ВСУ пытались атаковать девять регионов России, над которыми сбили 127 беспилотников. Под удар попали Орловская, Брянская, Курская, Владимирская, Рязанская, Московская, Тульская, Белгородская и Калужская области.

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