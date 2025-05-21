Проживших вместе 74 года супругов не стало в один день

Need To Know: Муж и жена из Бразилии прожили вместе 74 года и умерли в один день

Мужа и жены из Бразилии, которые прожили вместе 74 года, не стало в один день. Об этом сообщает Need To Know.

92-летняя Одилета Пансани де Аро и 94-летний Паскуаль де Аро познакомились, когда им было 15 и 18 лет. В 1951 году они поженились и через некоторое время стали родителями шестерых детей. Одилета вела домашнее хозяйство, а Пасуаль работал в магазине тканей.

Со временем супруги основали собственную благотворительную организацию, которая обеспечивала одеждой малоимущих. В последние годы у Одилеты развилась болезнь Альцгеймера и Паскуаль ухаживал за ней. Однако в 2023-м ему самому диагностировали рак кишечника в последней стадии.

Как рассказали родные, после этого мужчина стал молиться, чтобы они с женой ушли в один день. Так и получилось. Одилеты не стало утром 17 апреля, а Паскуаль последовал за ней через 10 часов. Это произошло через два дня после 74-й годовщины их свадьбы.

«Это история любви, достойная фильма. Они всегда говорили, что уйдут в один день и сделали это. Они жили, любили и наслаждались страстью, которую испытывали друг к другу. После них осталась эта прекрасная семья. Их наследие будет жить вечно», — сказал зять супругов Лусиано Лиал.

В октябре 2024 года сообщалось, что женщина из США разглядывала старые фото и обнаружила себя рядом с мужем на одном из детских снимков. Оказалось, что они ходили в одну ясельную группу, но забыли друг друга.