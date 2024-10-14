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09:04, 14 октября 2024Из жизни

Муж и жена внезапно нашли друг друга на детском снимке после 10 лет отношений

Муж и жена из США через 10 лет отношений узнали, что были знакомы в детстве

Фото: Alvin Mahmudov / Unsplash

Женщина из США разглядывала старые фото и обнаружила себя рядом с мужем на снимке из детского сада. Об этом пишет People.

Натали Делэр познакомилась со своим будущим мужем Колином в колледже, когда обоим было по 18 лет. Как оказалось, они оба выросли в маленьком городке Фресно, штат Калифорния. После встречи молодые люди узнали, что у них много общих знакомых. Они стали парой, долго встречались и вступили в брак в 2020 году. Всего их отношениям около десяти лет.

Недавно в гости к Делэрам приехала мать Колина. Из-за надвигающегося переезда она разбирала чердак у себя дома, нашла там старые вещи и фотографии сына и привезла их ему. Когда Натали стала перебирать снимки, то обнаружила фото мужа из детского сада. Женщина испытала шок, когда внезапно увидела рядом с трехлетним Колином себя. Оказалось, что муж и жена ходили в одну группу яслей в раннем детстве, но забыли друг друга.

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      Антонина Черташ
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