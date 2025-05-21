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16:41, 21 мая 2025Наука и техника

Раскрыто назначение загадочных храмов у моря

Archaeol Anthropol Sci: Храмы Мальты использовались для обучения мореплаванию
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

Некоторые из самых загадочных построек доисторической Европы — мегалитические храмы Мальты — могли служить не только местом для обрядов. Новое исследование, опубликованное в Archaeological and Anthropological Sciences, показало, что самые ранние из них были ориентированы на яркие звезды в южной части небосвода и, возможно, использовались для обучения мореплаванию.

Ученые проанализировали расположение 32 храмов — это самая крупная выборка на сегодняшний день. Они проверили разные версии: от защиты от ветра до поклонения Солнцу. Выяснилось, что несколько древнейших храмов были точно выстроены по направлению к звездам Гакрукс, Авиор и Хадар — астрономическим ориентирам, до сих пор важным для навигации в южных широтах.

Исследователи предполагают, что такие храмы могли быть чем-то вроде тренировочных площадок, где будущих мореплавателей учили ориентироваться по звездам. Архитектура с узким проходом и участком открытого неба позволяла наблюдать появление нужных звезд на горизонте — важный навык для жителей островов, поддерживавших связи с Сицилией и другими регионами.

В более поздние периоды ориентация храмов изменилась, и привязка к звездам исчезла — возможно, в связи с утратой морских традиций или изменением их роли.

Хотя гипотеза пока не имеет окончательных доказательств, исследование показывает: грандиозные постройки Мальты могли сочетать ритуальные, социальные и образовательные функции.

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