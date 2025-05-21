Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:31, 21 мая 2025Мир

Раскрыты детали диагноза Байдена

WSJ: Байден в последний раз проходил скрининг на рак простаты в 2014 году
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший президент США Джо Байден в последний раз проходил скрининг на рак простаты в 2014 году, когда занимал пост вице-президента США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя политика.

«Последний известный анализ крови бывшего президента Джо Байдена на рак простаты был проведен в 2014 году, что свидетельствует о том, что он не проходил обследование на рак в течение четырех лет своего президентства», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что неизвестно, отказался ли Байден от регулярных тестов добровольно или это было решение медицинской команды политика без его участия.

Ранее появилась информация, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологическое заболевание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дебильные приказы». На Украине разгорелся скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ. В Раде требуют уволить Сырского

    Мужской монастырь появился в деле о взрыве на складе пиротехники в российском городе

    Врач посоветовал не есть овсянку на завтрак

    Российский аэропорт снял ограничения на полеты

    Непереносимость кошками лактозы объяснили

    Путин рассказал о священнослужителях в зоне СВО

    Путин порассуждал об идиотах в ВСУ

    Путин назвал ключевое направление для российских военных

    Власти Украины признали удар по скоплению военных в Сумской области

    16-летнюю дочь Юлии Пересильд застали за поцелуем с популярным певцом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости