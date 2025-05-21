Раскрыты детали диагноза Байдена

WSJ: Байден в последний раз проходил скрининг на рак простаты в 2014 году

Бывший президент США Джо Байден в последний раз проходил скрининг на рак простаты в 2014 году, когда занимал пост вице-президента США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя политика.

«Последний известный анализ крови бывшего президента Джо Байдена на рак простаты был проведен в 2014 году, что свидетельствует о том, что он не проходил обследование на рак в течение четырех лет своего президентства», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что неизвестно, отказался ли Байден от регулярных тестов добровольно или это было решение медицинской команды политика без его участия.

Ранее появилась информация, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологическое заболевание.