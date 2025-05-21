Росгвардейцы уничтожили солдат ВСУ на замаскированной позиции

БПЛА Росгвардии уничтожил замаскированную позицию ВСУ под Черниговом

Бойцы Росгвардии уничтожили замаскированную позицию военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства. Черниговской области оператор БПЛА Росгвардии уничтожил боевиков ВСУ

По данным ведомства, живую сил и технику ВСУ удалось обнаружить в ходе воздушной разведки. После информация о замаскированной украинской позиции была передана на командный пункт. Противник был уничтожен ударным беспилотником.

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