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10:09, 21 мая 2025Культура

Шахназаров оценил возможность съемок кино про Путина

Шахназаров заявил, что на данный момент нельзя снимать фильм про Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Режиссер Карен Шахназаров оценил возможность съемок кино про президента России Владимира Путина. Его слова прозвучали в ходе интервью Михаилу Шахназарову, пишет «Абзац» в Telegram.

По словам кинематографиста, на данный момент этого делать не стоит. «Про Путина сейчас нельзя делать кино, пока его история не закончена. Это слишком значимая фигура. Должен быть итог, и тогда ты можешь это осмыслить и делать», — высказался он.

Шахназаров отметил, что Путин является «масштабной фигурой». «Поэтому должно какое-то время пройти, надо оценить, что и как, и тогда, наверное, появится [кино]», — заключил он.

Ранее актриса и телеведущая Ольга Бутко назвала Владимира Путина президентом Украины в эфире местного телевидения.

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