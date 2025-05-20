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20:49, 20 мая 2025Культура

Уехавшая из-за СВО звезда «Мажора» попала в скандал на Украине

Уехавшая из-за СВО актриса Ольга Бутко назвала Путина президентом Украины
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Мажор»

Актриса и телеведущая Ольга Бутко назвала Владимира Путина президентом Украины в эфире местного телевидения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До начала специальной военной операции (СВО) Бутко снималась в российских сериалах. Пиком карьеры девушки стало появление в популярном сериале «Мажор» с Павлом Прилучным. Там она сыграла роль подруги отца главного героя. В 2012 году она выкладывала фотографии с видами Москвы, в том числе Дома правительства и «Москвы-Сити», а также посещала Крым, откуда также вела свой блог на русском языке.

После начала СВО Ольга перешла на украинскую мову в общении в подписчиками и вернулась на Украину, откуда родом. В российских проектах она с тех пор не участвовала.

Ранее стало известно, что в Севастополе отменили гастроли Театра Вахтангова из-за постановок критиковавшего СВО режиссера Римаса Туминаса.

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