Сломавшего руку сотруднице ГРЭС в Красноярском крае московского блогера задержала полиция

Устроившего дебош на ГРЭС в Шарыпова московского блогера задержала полиция

В Красноярском крае задержали неадекватного мужчину, напавшего на сотрудников проходной Березовской тепловой электростанции (ГРЭС) в городе Шарыпово. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным МВД, злоумышленник сломал руку одной из сотрудниц, когда та пыталась пресечь его дебош. В настоящий момент мужчина передан в специализированное медицинское учреждение. Задержанный является 33-летним блогером и продюсером из Москвы Аветом Агабекяном.

Подозреваемый ворвался в здание ГРЭС утром 21 мая. Он сломал двери и требовал начальство, так как он «не мог найти свою машину». Также он приказывал охранникам встать на колени. Женщина-инструктор по технике безопасности попыталась остановить его, но мужчина сломал ей руку.