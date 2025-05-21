Московский блогер устроил погром на ГРЭС в Красноярском крае

Московский блогер Агабекян устроил погром на Березовской ГРЭС под Красноярском

Московский блогер устроил погром на Березовской тепловой электростанции (ГРЭС) в городе Шарыпово Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Утверждается, что он ворвался в здание, сломал двери и требовал начальство, так как он «не мог найти свою машину». Также он приказывал охранникам встать на колени. Женщина-инструктор по технике безопасности попыталась остановить его, но мужчина сломал ей руку. Вскоре его забрала полиция.

Позже выяснилось, что дебоширом оказался 33-летний блогер и продюсер из Москвы Авет Агабекян. Он переехал из столицы в Шарыпово три года назад, однако с тех пор «тон роликов стал менее позитивным», отмечает канал.

Ранее в центре Москвы мужчина ворвался в ресторан и устроил погром. Его ударили стулом по голове, а затем повалили на пол. После этого гостей вывели из ресторана, а на место происшествия вызвали полицию.