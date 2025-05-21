Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 21 мая 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Украинцы захотели заработать на личных вещах бойцов СВО

«Лента.ру»: Украинцы торгуют личными вещами бойцов СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Украинские граждане, развернувшие на иностранных интернет-площадках торговлю военными трофеями, предлагают купить личные вещи российских бойцов. Об этом свидетельствуют несколько объявлений, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Среди объявлений часто попадаются лоты с шевронами российских военных. Одно из предложений — срезанная нашивка с символикой Черноморского флота и крейсером «Москва», а также шеврон с фамилией и инициалами бойца. Приобрести этот набор можно за 350 долларов (28 тысяч рублей).

У того же продавца можно найти гигиенический набор с надписью «собственность солдата (матроса) продаже не подлежит» и фамилией, вероятно, владельца. За этот лот просят 170 долларов.

Еще один его лот — бронзовый русский православный крест с распятием, «прекрасный пример христианского искусства из Российской Федерации», стоимостью 175 долларов. Кто был владельцем креста и как он попал к торговцу, не уточняется.

Группировка ВСУ, которая заходила для попытки оккупации части Курской области, она, соответственно, утащила с собой все, что могла, в том числе какие-то трофеи гражданские, военные, передали домой и распродают. Всем торгуют, пытаются на этом зарабатывать, считают, что это абсолютно нормально. Такой уровень культуры у людей и восприятие мира

Алексей Живоввоенный волонтер, публицист

Спрос на подобные трофеи всегда есть — как минимум, из-за коллекционеров, объяснил «Ленте.ру» военный эксперт, политолог Олег Глазунов. По его мнению, торговля трофеями — нормальное явление, отражающее желание людей просто заработать. «Это не отменяет природу человека. Человек всегда стремится заработать на чем-либо, даже во время войны», — подытожил собеседник редакции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из богатейших депутатов решил уйти из Госдумы. Как он объяснил это?

    Над российским регионом ночью уничтожили более десяти БПЛА

    В продаже появился дом из «Завтрака у Тиффани»

    Телеведущих насмешила техническая неполадка в прямом эфире

    Терапевт рассказал о предающихся от домашней кошки к человеку инфекциях

    Водителей предупредили о вредных для машины привычках

    Украинцы захотели заработать на личных вещах бойцов СВО

    В Италии сообщили о радости Трампа из-за жесткой позиции ЕС по России

    Блогер описал поход на рынок в Европе словами «в России такого нет»

    На Западе рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа для Киева и Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости