Умерла легендарная голливудская актриса Кэтлин Хьюз

Легендарная голливудская актриса Кэтлин Хьюз ушла из жизни в возрасте 96 лет

Ушла из жизни голливудская актриса Кэтлин Хьюз, известная как одна из первых «королев крика». О ее смерти сообщает издание Variety со ссылкой на друга артистки.

По информации источника, Хьюз умерла 19 мая. Ей было 96 лет.

Настоящее имя актрисы с немецкими корнями — Элизабет Маргарет фон Геркан. Она родилась в Голливуде и окончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. В 1948 году Кэтлин подписала контракт со студией 20th Century Fox, который принес ей славу звезды остросюжетных фильмов. Вскоре она стала считаться одной из «королев крика» — актрис, которые снимаются в амплуа жертвы с характерными сценами крика от ужаса на крупных планах.

За свою карьеру Хьюз снялась в нескольких десятков картин, среди которых культовый фильм «Оно пришло из космоса», ставший классикой научно-фантастического кино. Также она играла в «Чертовой службе в госпитале МЭШ», сериалах «Миссия невыполнима» и «Перри Мейсон».