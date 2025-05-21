В Белоруссии заявили о полном замещении западной техники в одной отрасли

Ляхов: Белоруссия полностью заместила западное оборудование по добыче нефти

Белоруссия полностью заместила западное оборудование по добыче нефти. Об этом заявил гендиректор компании «Белоруснефть» Александр Ляхов, его слова приводит ТАСС.

В ходе международной научно-практической конференции «Трудные, но извлекаемые запасы нефти: от оценки до разработки» в Минске эксперт отрасли отметил, что технику заменили оборудованием отечественного, китайского и российского производства.

«На сегодняшний день для нас уже некритично применение чисто западного оборудования и технологий», — добавил он.

По словам Ляхова, в соседней стране собираются выйти на новый рекорд по добыче сырья. Так, в прошлом году белорусские нефтяники добыли 1,938 миллиона тонн нефти. В течение 2025-го они намерены нарастить объемы добычи даже при учете того, что половина добываемых углеводородов относятся к трудноизвлекаемым запасам. Объемы собираются дорастить более чем до двух миллионов тонн.

С февраля 2025 года тарифы на транспортировку нефти по территории Белоруссии увеличили на 11 процентов. Для транспортировки нефти по магистральному трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба» в направлении Унеча (Высокое) — Адамова Застава (граница с Польшей, далее сырье идет в Германию) цена составит 698,48 российского рубля за тонну, а в сторону Бродов и границы Белоруссии и Украины (далее идет в Венгрию и Словакию) — 239,52 рубля.