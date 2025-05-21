В Харьковской области раскрыли число мирных жителей на линии фронта у Купянска

Ганчев: У фронта в Купянском районе могут оставаться полтысячи мирных жителей

В населенных пунктах на линии фронта в Купянском районе Харьковской области могут оставаться полтысячи мирных жителей. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

При этом он уточнил, что провести точный подсчет оставшегося в зоне боевых действий населения невозможно из-за оперативной обстановки. Чиновник напомнил, что до этого украинские власти неоднократно объявляли о принудительной эвакуации из этих населенных пунктов.

«Примерные расчеты по тем жителям, по тем населенным пунктам, которые освобождаются, от наших военных мы получаем, что там около пятисот человек», — рассказал чиновник.

Ранее Виталий Ганчев заявил, что российские военные продвигаются у Купянска и держат под контролем артерии снабжения украинских войск в городе. При этом он охарактеризовал ситуацию в регионе как сложную.