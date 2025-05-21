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19:46, 21 мая 2025Моя страна

В калужском заповеднике в объектив фотоловушки попала семья волков

В заповеднике «Калужские засеки» семья волков продефилировала перед камерой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В заповеднике «Калужские засеки» семья волков попала в объектив фотоловушки. Видео опубликовано в Telegram-канале заповедника.

Камера калужского заповедника запечатлела редкое явление: прямо перед объективом продефилировала группа редких лесных хищников. Волки появляются здесь крайне редко, и каждый случай становится настоящим событием для зоологов заповедника.

«Вначале ролика пробегают три волка — это молодые волки, переярки, проверяющие дороги своего семейного участка в поисках добычи и собратьев. Дальше более спокойно, пока не замечают камеру, проходят два волка — это взрослая пара, впереди идет матерый самец, за ним — беременная волчица, которой скоро уже рожать. У волков длинные суточные маршруты, надо не только искать добычу, но и проверять/обновлять запаховые территориальные метки, следить за возможным появлением чужаков и вообще контролировать участок обитания семейной групп», — прокомментировала короткое видео Елена Литвинова, старший научный сотрудник заповедника.

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Ранее сообщалось, что самка дальневосточного леопарда попала в объектив фотоловушки в Приморском крае. На кадрах видна хищница под номером Leo 311F.

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