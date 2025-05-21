В подмосковном городе сработала система ПВО

В Пушкино сработала система ПВО

В подмосковном городе Пушкино сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава городского округа Максим Красноцветов в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители, в Пушкино работает ПВО. Прошу соблюдать правила безопасности, не выходить на улицу и отойти от окон», — написал он.

Чиновник призвал граждан при обнаружении обломков беспилотников не подходить к осколкам и предупреждать об этом прохожих. Он также посоветовал звонить по номеру 112 в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы ПВО уничтожили три летевших на столицу беспилотника. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле он не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах работают специалисты экстренных служб.