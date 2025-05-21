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10:02, 21 мая 2025Экономика

В России разрешили регулировать платный набор студентов с учетом потребностей экономики

Правительству разрешили регулировать объемы платного приема на обучение в вузы
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Правительству разрешили регулировать объемы платного приема на обучение в вузы с учетом потребностей экономики. Соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях приняла на пленарном заседании Госдума.

Документ разрабатывали группа депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отмечают авторы законопроекта, он был разработан для государственного регулирования платного приема на обучение по образовательным программам высшего образования. Поводом стала необходимость создать механизм решения проблемы дефицита квалифицированных кадров и снижения напряженности на рынке труда.

«Сегодня дефицит кадров и в здравоохранении, и в системе образования, и нам крайне важно готовить специалистов инженерных направлений. Именно их правильно будет подкреплять льготными кредитами», — пояснил Володин.

С 1 сентября 2025 года правительство получит возможность устанавливать объемы набора студентов на платной основе и определять условия, размеры, порядок предоставления образовательных кредитов со стороны государства, а также перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства страны.

Президент России Владимир Путин поручил исключить чрезмерный набор учащихся на платные отделения в вузы по ненужным специальностям еще в феврале 2025 года. По его словам, важно не допустить обучения по невостребованным профессиям в непрофильных образовательных организациях, так как это чревато низким уровнем подготовки специалистов.

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