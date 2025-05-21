Полковник Макгрегор: Требования Европы по Украине неосуществимы

Требования Европы по Украине неосуществимы, считает бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор. Об этом он высказался на YouTube.

По его словам, европейские страны хотят отправить войска на территорию республики, чтобы получить полный контроль над Киевом, однако это невозможно. «Европейцам нужно, чтобы у Украины были нерушимые связи с такой стремительно умирающей структурой, как НАТО», — считает Макгрегор.

Он добавил, что Европа сейчас испытывает большие финансовые проблемы и не в состоянии предсказать, что произойдет в случае затягивания мирного процесса. В связи с этим она ставит России ультиматумы, которые не имеют ничего общего с реальностью, заключил Макгрегор.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у Европы нет возможности оказывать давление на Россию. Он подчеркнул, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа является тому подтверждением.