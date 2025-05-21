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06:34, 21 мая 2025Мир

В США оценили требования Европы по Украине

Полковник Макгрегор: Требования Европы по Украине неосуществимы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Larionov / Unsplash

Требования Европы по Украине неосуществимы, считает бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор. Об этом он высказался на YouTube.

По его словам, европейские страны хотят отправить войска на территорию республики, чтобы получить полный контроль над Киевом, однако это невозможно. «Европейцам нужно, чтобы у Украины были нерушимые связи с такой стремительно умирающей структурой, как НАТО», — считает Макгрегор.

Он добавил, что Европа сейчас испытывает большие финансовые проблемы и не в состоянии предсказать, что произойдет в случае затягивания мирного процесса. В связи с этим она ставит России ультиматумы, которые не имеют ничего общего с реальностью, заключил Макгрегор.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у Европы нет возможности оказывать давление на Россию. Он подчеркнул, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа является тому подтверждением.

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