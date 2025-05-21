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01:30, 21 мая 2025Мир

В США оценили возможность Европы давить на Россию после разговора Путина и Трампа

Аналитик США Риттер заявил о неспособности Европы оказывать давление на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Возможности Европы оказывать давление на Россию равны нулю, и телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа — тому подтверждение, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он рассказал «Пятому каналу», что попытки европейских государств надавить на Москву бессмысленны.

«Мне кажется, Европа уже поняла, что ее возможности влиять на Россию равны нулю. (...) Поэтому Европа пытается заложить основу политики, к которой потом могли бы подключиться США. Но этот телефонный разговор — смертный приговор таким попыткам», — указал эксперт.

По словам Риттера, Трамп ясно дал понять Европе, что он стремится к миру, а не к эскалации конфликта на Украине. Если же государства Евросоюза продолжат усугублять ситуацию, то они и Соединенные Штаты могут стать противниками, считает аналитик.

Ранее итальянская газета L'AntiDiplomatico выразила мнение, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа является мощным сигналом для Европы и президента Украины Владимира Зеленского. В статье отмечается, что переговоры двух лидеров свидетельствует о новом этапе улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

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