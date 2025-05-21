Военблогер назвал задачу российских войск на покровском направлении

Военблогер Подоляка назвал блокировку сил ВСУ одной из задач ВС России

У второй армии Вооруженных сил (ВС) России есть задача блокировать части украинских войск на покровском направлении. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Здесь наши части 2 армии, судя по их действиям, имеют задачу угрозой захода в южные окраины Покровска, сковать по возможности большие силы противника и не дать их перебросить на другие участки фронта», — написал он.

По словам Подоляки, российские войска в связи с этим проявляют активность около Зверевого и Сухого Яра. Он также назвал направление, на котором ВС России имеют тактический успех — железнодорожная станция Чунишино.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной рассказал о наступлении российских войск на покровском направлении. Российские военные при активной поддержке артиллерии наступают на стыке между Даченским и Лысовкой.