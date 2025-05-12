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14:38, 12 мая 2025Бывший СССР

Военный блогер сообщил о повторе ВСУ ошибки России

Военблогер Подоляка: ВСУ повторили ошибку ВС России на суджанском направлении
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) повторило ошибку Вооруженных сил (ВС) России в августе 2024 года. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Фактически военное командование ВСУ здесь совершило примерно ту же ошибку, что и мы в августе 2024 года на Суджанском направлении. Оно видело сосредоточение здесь мощнейшей нашей 8А (8-я гвардейская общевойсковая армия ВС России. — прим. «Ленты.ру») продолжало держать против них две бригады теробороны», — заявил он.

Вместо усиления резервами украинское командование оставило на направлении две бригады территориальной обороны, которые сейчас несут, по словам Подоляки, «колоссальные потери». Он сравнивает этот шаг с ошибкой российских сил в августе 2024 года на суджанском направлении, где недооценка противника привела к потерям.

Ранее военный блогер рассказал о панике в ВСУ, которая появилась из-за большого количества проблем, складывающихся севернее Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике. Подоляка отметил, что украинские источники объясняют причины неудач плохим управлением войсками со стороны командования.

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