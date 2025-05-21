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11:15, 21 мая 2025Ценности

Жена Джастина Бибера без нижнего белья попала на обложку Vogue

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @voguemagazine

Американская модель Хейли Бибер в откровенном образе попала на обложку глянцевого журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя жена канадского певца Джастина Бибера предстала перед камерой в расстегнутой рубашке. На размещенном кадре видно, что манекенщица отказалась от нижнего белья во время съемки.

Фото: @voguemagazine

Знаменитость поделилась другими снимками с фотосессии. Так, Бибер попозировала облегающей майке и ультракоротких шортах. После этого она примерила слитный купальник с открытой спиной.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер появилась на публике в платье, созданном из сотен наручных часов.

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