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14:46, 6 мая 2025Ценности

Жена Джастина Бибера вышла в свет в платье из 500 часов

Модель Хейли Бибер вышла в свет в платье Marine Serre из 500 наручных часов
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @haileybieber

Американская модель Хейли Бибер появилась на публике в платье, созданном из сотен наручных часов. Фотографии публикует Page Six.

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Жена певца Джастина Бибера посетила вечеринку в честь запуска новой продукции ее косметического бренда Rhode в Майами. Знаменитость вышла в свет в мини-платье бренда Marine Serre, которое состояло из 500 стальных ремешков от часов люксовых марок. К тому же манекенщица надела часы Audemars Piguet Royal Oak стоимостью 38 тысяч долларов (3 миллиона рублей).

Ранее в мае сообщалось, что мужчины неожиданно полюбили одну женскую вещь, а именно наручные часы. Любимчик зумеров Тимоти Шаламе, например, посетил премию «Оскар» с часами Baignoire люксового бренда Cartier из линейки 1994 года. Такая модель часов создавалась для женщин — их корпус покрыт бриллиантами, рубинами и сапфирами. Помимо Шаламе, с женскими часами на запястье заметили американского актера Джеффи Голдблюма и ирландскую телезвезду Пола Мескала.

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