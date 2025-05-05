Financial Review: знаменитые мужчины неожиданно полюбили женские часы

Знаменитые мужчины неожиданно полюбили одну женскую вещь. Материал на эту тему публикует Financial Review.

Модные редакторы отмечают, что именитые мужчины принялись носить часы из женских коллекций. Любимчик зумеров Тимоти Шаламе, например, посетил премию «Оскар» с часами Baignoire люксового бренда Cartier из линейки 1994 года. Отмечается, что такая модель часов создавалась для женщин — их корпус покрыт бриллиантами, рубинами и сапфирами.

Помимо Шаламе, с женскими часами на запястье заметили американского актера Джеффи Голдблюма, который выбрал часы из ассортимента марки Vacheron Constantin. В то же время ирландская телезвезда Пол Мескал появился на премьере «Гладиатор 2» с часами Cartier Baignoire из постоянной коллекции ювелирного дома.

Ранее в апреле стало известно, что российские мужчины пристрастились к украшениям.