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14:49, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Блогерша рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

Блогерша Микейла Мэттьюз рассказала о пережитом в детстве насилии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: The Squeeze / YouTube

Популярная американская блогерша и участница шоу «Тайная жизнь мормонских жен» (The Secret of Mormon Wives) Микейла Мэттьюз рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии. Подробностями случившегося она поделилась в выпуске подкаста, запись которого доступна на YouTube.

По словам Мэттьюз, у нее осталось много травмирующих воспоминаний о детстве, поскольку тогда она регулярно подвергалась эмоциональному насилию в семье, а также пережила физическое насилие со стороны трех разных людей до тех пор, пока ей не исполнилось 15 лет. Также она отметила, что в ее семье не обсуждались темы, связанные с сексом и личными границами, из-за чего ей было трудно осознать произошедшее.

«Я ходила к терапевту по вопросам сексуальной травмы, который рассказывал мне о том стыде, который возникает у тебя с детства в связи с сексом в целом. (...) Мне кажется, поколение наших родителей не говорит о сексе. Это что-то в духе "если ты не говоришь об этом — оно и не существует"», — отметила она.

Ранее сообщалось, что задержанному за домашнее насилие британскому телеведущему Джеймсу Ардженту вынесли обвинительный приговор: он получил условный срок. Арджент полностью признал вину.

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