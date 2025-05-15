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21:02, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Задержанному за домашнее насилие телеведущему вынесли приговор

Британский телеведущий Джеймс Арджент получил условный срок за домашнее насилие
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images

Британскому телеведущему и звезде реалити-шоу «Единственный путь — это Сассекс» (The Only Way Is Sussex) Джеймсу Ардженту, задержанному за домашнее насилие, вынесли приговор: он получил условный срок. Об этом сообщает издание Independent.

Телеведущего приговорили к шести месяцам заключения условно. Отмечается, что между ним и его возлюбленной Николь Артурссон произошел конфликт, в ходе которого он вытолкнул ее из дома, в результате чего она упала с лестницы. Крики девушки услышали соседи и вызвали полицию, а сама она была госпитализирована.

Арджента задержали в тот же день. После этого он предстал перед судом и полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что бывшего известного ведущего телеканала «Би-би-си» Хью Эдвардса обвинили в создании детской порнографии. Телеведущий был арестован в ноябре прошлого года, но позднее отпущен под залог.

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