ТАСС: Группировка «Север» сожгла более 25 станций РЭБ ВСУ под Харьковом

Группировка войск «Север» с начала апреля 2026 года сожгла более 25 замаскированных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Число уничтоженных целей подсчитал оператор ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Гефест в беседе с ТАСС.

«Несмотря на попытки украинских солдат маскировать средства радиопомех, опытные операторы "Севера" обнаруживают и поражают станции с помощью дронов на оптоволокне. Оптике без разницы на РЭБ, она спокойно обнаруживает и сжигает станции», — подчеркнул Гефест.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Российская армия взяла под контроль село Бочково в Харьковской области.