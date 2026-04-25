Минобороны России отчиталось о взятии под контроль населенного пункта под Харьковом

Минобороны России отчиталось о контроле над селом Бочково Харьковской области

Российская армия взяла под контроль село Бочково в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отчитались, что населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад и полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Шестеровка в Харьковской области, а также Мирополье, Комаровка и Новодмитровка в Сумской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Севера» более 160 военнослужащих, четыре автомобиля и боевую бронемашину. Уничтожены три склада материальных средств и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее о взятии под контроль села Бочково на северном берегу реки Волчья сообщал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой «Север». По его данным, находившуюся в населенном пункте 159-ю механизированную бригаду ВСУ выбили штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса.

21 апреля начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в течение марта-апреля российские войска заняли свыше 30 населенных пунктов и около 700 квадратных километров территории. С начала года под контроль российских войск перешли более 1700 квадратных километров и 80 населенных пунктов.