Трампа спросили о связи покушения на него с войной в Иране

Трамп не увидел прямой связи между покушением на него и войной с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не склонен связывать инцидент со стрельбой во время ужина с корреспондентами Белого дома с возможной войной в Иране. Трансляцию вел NBC News на YouTube.

Однако американский лидер допустил, что окончательные выводы делать рано.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, президент сказал: «Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка. Мы многое узнаем. У нас работают лучшие люди в мире, и мы многое узнаем».

ЧП произошло в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами. Кроме самого Трампа, были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, а также пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.