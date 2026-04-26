07:57, 26 апреля 2026Мир

Трампа спросили о связи покушения на него с войной в Иране

Юлия Мискевич
Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не склонен связывать инцидент со стрельбой во время ужина с корреспондентами Белого дома с возможной войной в Иране. Трансляцию вел NBC News на YouTube.

Однако американский лидер допустил, что окончательные выводы делать рано.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, президент сказал: «Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка. Мы многое узнаем. У нас работают лучшие люди в мире, и мы многое узнаем».

ЧП произошло в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами. Кроме самого Трампа, были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, а также пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.

