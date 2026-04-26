40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

08:37, 26 апреля 2026

Володин встретился с Ким Чен Ыном и передал сообщение от Путина

Володин встретился с Ким Чен Ыном и передал слова приветствия от Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин передал главе КНДР Ким Чен Ыну слова приветствия от президента России Владимира Путина и выразил благодарность за поддержку в освобождении курской земли. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, отношения, которые сложились между российским и северокорейским лидерами, стали залогом построения будущего, «особенно это проявилось в самое непростое время».

Ранее Ким Чен Ын пообещал своему российскому коллеге, что «Пхеньян всегда будет с Москвой». В январе северокорейский лидер назвал дружбу с Владимиром Путиным бесценной. Он тогда отметил, что гордится бесценными дружескими отношениями с главой России.

