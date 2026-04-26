Названо число уничтоженных с начала апреля пунктов управления БПЛА ВСУ

08:34, 26 апреля 2026

ГВ «Север» за апрель уничтожила более 160 ПУ БПЛА ВСУ в Харьковской области
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» назвали число уничтоженных с начала апреля пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

По словам Карты, за этот период времени специалистами подразделения войск беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса «северян» в области было уничтожено более 160 вражеских пунктов управления БПЛА.

«Определить позицию противника удается за счет обнаружения антенн и установок для усиления сигнала и другой аппаратуры, задействованной в управлении БПЛА. Также фиксируются случаи непосредственно взлета беспилотников со стартовой точки», — пояснил боец.

Кроме того, при уничтожении точек запуска беспилотников огонь идет и по обученным солдатам ВСУ, тем самым лишая украинскую армию опытных бойцов.

Ранее было подсчитано число уничтоженных под Харьковом станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

